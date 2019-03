Incendio su viale D'Annunzio: in fiamme una roulotte e baracche, dentro c'erano bombole gpl

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, sul viale D'Annunzio per l'incendio di una roulotte e 4 baracche. Erano circa le 16 quando gli operatori sono giunti sul posto, trovando poi all'interno dello stabile e nella zona circostante 17 bombole di gpl. Fortunatamente la tempestiva azione dei pompieri ha scongiurato che il materiale rimanesse coinvolto nel rogo.

Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle ore 18.30. Sul posto sono intervenuti polizia locale e protezione civile. L'incendio ha interessato anche la vegetazione circostante e dei cavi della linea elettrica sovrastante la zona interessata, è stato quindi necessario richiedere l'intervento di una squadra di tecnici Enel. Non ci sono persone coinvolte. Tra le cause non si esclude l'azione dolosa.

