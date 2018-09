Incendio a Vicopisano: prorogata l'ordinanza di evacuazione per le zone più critiche

Il vento forte spinge ancora le fiamme a Vicopisano. Noce, Lugnano nella parte tra Monte Bianco e Villa Grandiana, Campo dei Lupi sopra Cucigliana sono in questo momento tra le zone più critiche dove continua incessante il lavoro degli uomini a terra e dei mezzi aerei. In località Le Mandrie la situazione è attualmente sotto controllo riguardo alle abitazioni. Il fronte si sta spostando sopra San Jacopo.

Per precauzione sarà pubblicata a breve una nuova ordinanza di evacuazione: il periodo di proroga arriverà fino alle 9 di domani 27 settembre, salvo nuove disposizioni. La zona è la stessa della precedente, ad esclusione di Caprona e Uliveto Terme. Resta quindi l'indicazione di allontanamento dalle case per: il monte versante da Noce a San Jacopo, le case sottomonte sulla Provinciale Vicarese nel borgo di Noce, poi per Cucigliana e Lugnano zona nord via Vecchia Provinciale Vicarese, PEEP di Lugnano escluso.

Il Comune infine raccomanda di tenere le finestre chiuse e di circolare in auto solo in caso di effettiva necessità e comunque non intralciando mai, in alcun modo, gli spostamenti dei mezzi antincendio e di soccorso. Altri aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina dedicata all'emergenza del comune.