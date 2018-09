Incendio Monte Serra: a Vicopisano ridotta la zona di evacuazione

E' stato diffuso alle ore 19 dal Comune di Vicopisano un nuovo bollettino di aggiornamento sulla situazione dell'incendio del Monte Serra. Quella vicarese infatti è al momento la situazione più difficile, nonostante le fiamme siano comunque sotto controllo. Proprio per il miglioramento arrivato dopo ore e ore di lotta contro il fuoco, l'amministrazione comunale annuncia che "in merito all'ordinanza di evacuazione di questa mattina, 26 settembre, (che prorogava quella di ieri), vista la situazione attuale dell'incendio si ritiene di ridurre la zona di evacuazione alle case sul monte da Noce a San Jacopo (quindi non sono più soggette a evacuazione le case sottomonte sulla Provinciale Vicarese a Noce, borgo, Lugnano e Cucigliana lato nord via Vecchia provinciale Vicarese). Durante la notte le squadre a terra continueranno sia le operazioni antincendio sia il controllo e il monitoraggio delle zone più a rischio".



Chiunque avesse bisogno di informazioni può contattare, fino alle ore 22.00, il numero 050/796551, poi può fare riferimento al punto di accoglienza allestito nel Palazzetto dello Sport in Piazza Ferrucci 1 a Vicopisano dove saranno presenti tutta la notte, per dare vitto e alloggio alle persone evacuate e senza una sistemazione alternativa, i volontari della Misericordia e della Croce Rossa.



Domani, giovedì 27 settembre, come già anticipato, le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale saranno regolarmente aperte.

Richiesto infine alla Prefettura di proseguire il controllo al fine di prevenire ogni forma di sciacallaggio sulle abitazioni evacuate.