Monti Pisani, rogo infinito: ancora focolai a Vicopisano

Bruciano ancora i Monti Pisani. Due riprese di incendio, legate al rogo dei giorni scorsi, sono state registrate intorno alle 20 di stasera, venerdì 28 settembre, nel territorio comunale di Vicopisano, nella piana di Noce e in un canneto a Caprona. La situazione è comunque sotto controllo.

Si tratta di fenomeni 'normali' e previsti vista la vastità del perimetro dell'incendio, non ancora totalmente in sicurezza.

Sul posto Vigili del Fuoco e volontari dell'antincendio boschivo.