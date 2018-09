Monti Pisani, ancora fiamme: nuovo focolaio a Caprona

Una nuova ripresa di incendio sui Monti Pisani. Dopo quelle di ieri sera, venerdì 28 settembre, già spente, questa mattina, sabato 29 settembre, intorno alle 9.30, le fiamme hanno ripreso a bruciare in via delle Cave a Caprona. La situazione è comunque sotto controllo. Come detto si tratta di fenomeni 'normali' e previsti vista la vastità del perimetro dell'incendio, non ancora totalmente in sicurezza. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai volontari dell'antincendio boschivo, anche l'assessore alla Sicurezza del comune di Vicopisano, Andrea Taccola.