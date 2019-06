Palaia, precipita dal tetto di un capannone: è grave

Incidente sul lavoro intorno alle 16 di oggi, 22 giugno, in via Volta a Forcoli, nel Comune di Palaia. Per cause in corso di accertamento un uomo è precipitato all’interno di un capannone industriale da circa 8 metri di altezza. Secondo le prime ricostruzioni la causa della caduta sarebbe la rottura di una lastra di copertura del capannone stesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pontedera e Cascina, i Carabinieri di Palaia e personale della medicina del lavoro dell’Asl. L'uomo è stato portato all’ospedale Careggi con l'eliambulanza Pegaso in codice rosso.