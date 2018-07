Incidente con il trattore a Santa Maria a Monte: morto 62enne

Non è tornato a casa, poi la brutta scoperta. E' stato trovato morto sotto il suo trattore ieri sera, 16 luglio, un uomo di 62 anni a Santa Maria a Monte, in via Bindone.

Non era rientrato a casa per cena, così è scattato l'allarme insieme alle ricerche. Al momento del ritrovamento non c'era più nulla da fare. Sul posto il medico del 118 ha constatato il decesso, intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.