Via Paparelli, incidente tra più macchine: disagi al traffico

Incidente stradale intorno alle 18.40 di oggi, martedì 3 luglio, all'ingresso di via Paparelli, nei pressi della rotonda Martiri delle Foibe, a Pisa. Quattro le macchine coinvolte nel sinistro. L'incidente, la cui esatta dinamica è ancora da accertare, ha bloccato l'accesso a Via Paparelli in direzione largo Caduti dell'Egeo, provocando code e disagi al traffico.

