Terricciola, finisce fuori strada con la macchina: è grave

Due brutti incidenti nelle ultime ore sulle strade della provincia di Pisa. Il primo è avvenuto intorno alle 19 di ieri, 7 settembre, in località Fraschetta, nel comune di Terricciola, dove un'auto è finita fuori strada. La persona alla guida è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasferire la persona ferita a Cisanello in codice rosso.

Un altro brutto incidente si è invece verificato questa mattina, 8 settembre, intorno alle 8.30 in via Calcesana, a Ghezzano nel comune di San Giuliano Terme. Anche in questo caso, per cause in corso di accertamento, una macchina è finita fuori strada con l'autista che è stato sbalzato dall'abitacolo: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello.