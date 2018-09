Pony express morto in scooter, i sindacati: "Ennesima tragedia"

Gli inquirenti vogliono capire l'effettiva posizione lavorativa ricoperta da Maurizio Camillini, il pony express morto nella notte fra il 4 ed il 5 settembre a causa di un incidente mentre effettuava una consegna. Sono in corso gli accertamenti in questo senso da parte dei Carabinieri: secondo quanto si apprende il 30enne era al secondo giorno di lavoro, da capire quindi è se ci fosse una copertura contrattuale per il periodo di prova o meno.

Il caso ha generato una forte reazione dei sindacati. Il Sindacato Generale di Pisa ha espresso "dolore e rabbia dinanzi all'ennesima morte sul lavoro, perchè i pony express lavorano e spesso in condizioni di grave pericolo e disagio per pochi euro al giorno. Sono lavoratori a cottimo, senza generalizzare molti di loro a nero, non sono più solo giovani studenti bisognosi di reddito per integrare i bilanci familiari. Sarebbe il caso di guardare con attenzione alle condizioni di vita di questa forza lavoro precaria".

Sulla stessa linea anche il Cub Trasporti di Lucca, che è voluto intervenire sulla vicenda: "Cominciamo subito a dire 'Non é lavoro, é sfruttamento', pagati tramite rimborsi minimi e sfruttati per anni con contratti part-time, pagati cifre irrisorie a cottimo e privi di ogni tutela. Oggi questo è diventato il mondo del lavoro, vediamo anche le situazioni di ricercatori universitari, operai metalmeccanici, medici e altre categorie tradizionalmente tutelate, che oggi invece risultano ingabbiate tra le maglie del precariato".

La Cgil di Pisa ha scritto in una nota che "sono molti i giovani che lavorano come Maurizio, precari o stabili che siano, corrono per pochi euro al mese e, nel loro lavoro ogni giorno sulle ruote e sulla strada, ogni giorno rischiano di cadere. La Cgil è impegnata da tempo in una battaglia per il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ed è sempre più convinta della necessità di aggiornare le valutazioni dei rischi anche per questi lavori 'giovani' che per la loro precarietà e povertà di salario hanno una forte rotazione di personale e quindi poca esperienza e poca conoscenza di diritti e rischi da parte dei nuovi entrati. Ma insieme alla battaglia per la sicurezza vogliamo denunciare con forza che l'aumento sproporzionato del lavoro fragile, precario e poco tutelato e la flessibilità sempre più richiesta al lavoro stabile, la sua frammentazione in mille appalti, l'aumento del tempo di lavoro, ed il continuo risparmio nell'investimento in salute e sicurezza, producono e produrranno sempre più sofferenza, infortuni e incidenti mortali. Inoltre i continui tagli agli organi ispettivi hanno ulteriormente ridotto i controlli sia in materia di rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro che di regolarità nelle modalità di assunzione".