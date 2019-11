Fauglia, finisce con l'auto in un fossato: morto

Incidente stradale mortale poco prima della mezzanotte di lunedì, 25 novembre, in via Marconi ad Acciaiolo nel comune di Fauglia. Per cause da accertare il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118 intervenuto sul posto: il medico ha infatti constatato il decesso dell'uomo, un 59enne originario di Latina. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Pisa e i Carabinieri.

(foto d'archivio)