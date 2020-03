Albero cade sulla strada: travolte due auto in transito

Tragedia sfiorata intorno all'una della notte scorsa, tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, in via del Tiglio, nel comune di Calcinaia. Una grossa pianta è caduta sulla strada: due auto in transito sono rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

Il conducente di una delle due auto è stato trasportato in ospedale in codice giallo dal 118 per gli accertamenti del caso.