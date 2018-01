Casciana Terme-Lari: ambulanza con paziente a bordo finisce nel fossato

Ambulanza in un fossato nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, intorno alle 17, lungo la via Del Commercio, all'altezza dei Due Laghi, nel comune di Casciana Terme Lari. L'autista del mezzo di soccorso della Croce Rossa, che stava trasportando un paziente, ha perso il controllo ed è finito nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno recuperato il mezzo, la Polizia Locale per i rilievi e il 118 che ha trasportato gli occupanti dell'ambulanza in ospedale per gli accertamenti.