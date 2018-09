Pontedera, scontro auto-moto: muore 40enne

Incidente mortale intorno alle 9 di questa mattina, lunedì 10 settembre, in viale America a Pontedera, proprio di fronte al Centro Freschi Coop. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un'auto. Ad avere la peggio il motociclista, Andrea Nardo, 40 anni, residente a Pisa, che è deceduto in seguito alle ferite riportate nell'impatto. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 che ha constatato il decesso del centauro. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.