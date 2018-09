Morto in moto a Pontedera: indagato per omicidio stradale l'automobilista

E' indagato per omicidio stradale il 25enne di Bientina alla guida dell'auto che lunedì scorso, 10 settembre, si è scontrata in viale America a Pontedera con la moto di Andrea Nardo, 40enne impiegato alla Piaggio, deceduto nel terribile impatto. Ne dà notizia il quotidiano Il Tirreno.

Il provvedimento è necessario per permettere al giovane automobilista di nominare un avvocato e di compiere l'autopsia sul corpo del centauro in modo da chiarire con certezza le cause della morte escludendo eventuali malori.



Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, che si è occupata dei rilievi dell'incidente, la moto viaggiava in direzione Pontedera e, proprio all'altezza dell'incrocio con via Carpi, si è schiantata sulla fiancata dell'auto che proveniva dalla direzione opposta e che aveva iniziato la manovra per imboccare la traversa di viale America. Al vaglio della Procura è proprio la mancata precedenza dell'auto: da qui l'ipotesi di reato di omicidio stradale.