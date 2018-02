Ponsacco, si ribalta con l'auto: ferito un 90enne

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 febbraio, in via Ciro Menotti, a Ponsacco. Un'auto, con alla guida un uomo di 90 anni, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi un mezzo della Pubblica Assistenza di Ponsacco, un'auto medica di Pontedera, Vigili del Fuoco e Carabinieri. L'uomo, ancora cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello in codice giallo.