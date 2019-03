Urta contro un'auto e si ribalta con l'Ape

Un'Ape Car Piaggio ha urtato contro un'altra autovettura ed ha finito la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada. E' successo intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 27 marzo, in località Le Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno.

Il conducente del mezzo a tre ruote è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto che lo hanno poi consegnato al personale del 118 per le cure del caso.

Sul posto la Polizia Locale.