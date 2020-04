Auto fuori strada lungo l'Arnaccio: muore 25enne

Era residente nel pisano il 25enne morto nel pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, in località Biscottino, nel livornese, lungo l'Arnaccio.

Il giovane, S.R. le sue iniziali, di nazionalità macedone, come riporta LivornoToday, ha perso il controllo della sua auto finendo contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, la macchina è finita nel canale adiacente alla strada mentre il 25enne è stato sbalzato fuori dalla vettura. Per lui, purtroppo, come constatato dal medico del 118 giunto sul posto con due ambulanze della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, non c'è stato nulla fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno recuperato l'automobile con una gru, e la Polizia Municipale di Collesalvetti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

