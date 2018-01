Incidente stradale lungo l'Aurelia: muore una donna

Grave incidente stradale questa mattina, 30 gennaio, intorno alle 10 in via Campo da Vela, lungo l'Aurelia a Pisa, nei pressi del campo di tiro a volo. Per cause in corso di accertamento un uomo alla guida di una Ford Fiesta, con a bordo la moglie, una donna di 80 anni, ha perso il controllo dell’auto andando prima ad urtare due veicoli e poi a schiantarsi violentemente contro un albero, finendo la propria corsa nella scarpata adiacente alla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto una delle due persone a bordo della Fiesta dall'abitacolo.

Entrambi gli occupanti del veicolo sono stati trasportati in gravi condizioni in codice rosso all'ospedale dai sanitari del 118: la moglie però non è riuscita a salvarsi ed è deceduta al pronto soccorso di Cisanello. Altre due persone rimaste ferite nel sinistro non sarebbero in gravi condizioni.



A causa dell'incidente si è verificato subito dopo anche un maxi tamponamento che ha coinvolto alcuni veicoli: non ci sono stati feriti.



Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale e la Polizia di Stato.