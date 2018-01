Urta contro un albero che cade e distrugge l'auto: strada chiusa

Un grosso albero è caduto nel tardo pomeriggio di martedì 16 gennaio lungo la Strada provinciale Bientinese, in prossimità dell'incrocio per Orentano (Castelfranco di Sotto). Un'auto, una Citroen C5 di proprietà di un signore residente a Calcinaia, ha urtato la pianta che è caduta sulla sede stradale. La parte anteriore del mezzo è andata completamente distrutta ma fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada, invasa dal'albero, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione da parte dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto con l'aiuto dell'autogru.

Sul posto anche personale della Provincia oltre alla Polizia Municipale di Bientina.

Gallery