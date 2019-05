Buti, auto esce di strada e finisce in una scarpata: morto il conducente

Tragico incidente stradale stamani, 30 maggio, in Via di Badia a Buti, nei pressi dell'Agriturismo Il Seracino. Un uomo di 48 anni ha perso il controllo della sua vettura ed è uscito di strada, finendo per andare a sbattere contro un albero in una scarpata. E' stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Cascina. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica dei fatti indagano i Carabinieri.