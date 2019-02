Sbanda con l'auto ed entra in un bar: ferito un cliente

Ha perso il controllo del suo suv Hynday ed è finito contro la vetrata di un bar. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 febbraio, in via Francesca Sud a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte. Due le persone ferite, lo stesso conducente del veicolo, un cittadino albanese di 44 anni, e un avventore che si trovava all'interno del locale. Entrambi sono stati condotti all'ospedale Cisanello in codice giallo dai mezzi del 118, intervenuti sul luogo dell'incidente con le ambulanze della Misericordia di Bientina e della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte.

Sul posto anche i VIgili del fuoco di Castelfranco di Sotto che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vetrata del bar e dell'auto.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i Carabinieri di Santa Maria Monte.