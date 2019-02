Incidente stradale a Buti: auto in bilico sul ciglio della strada

Tanta paura nel pomeriggio di oggi, martedì 12 febbraio, per una donna alla guida di un suv che, dopo aver perso il controllo del veicolo, è finita in bilico su di un fossato. E' successo lungo la statale Sarzanese Valdera, in località Caccialupi nel comune di Buti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cascina che hanno estratto la conducente dall'abitacolo della vettura, consegnandola poi al personale del 118 per le cure necessarie. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto al recupero del suv che è stato riportato sulla strada grazie all'aiuto dell'autogru proveniente dal Comando di Lucca.