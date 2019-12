Via le Rene: trovata auto incidentata cappottata nel fosso

C'è stato in tutta evidenza un incidente stradale, ma non si è trovato il conducente. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti stamani, domenica 1 dicembre, in via le Rene, angolo con via del Viadotto, per recuperare un'auto incidentata finita nel fosso adiacente alla strada. Il mezzo era capovolto in una zona piena d'acqua.

Al momento delle verifiche dei Vigili del Fuoco, eseguite intorno alle 8 anche con personale speleo alpinistico fluviale SAF, non è stato trovato alcun occupante. Può essere l'indicazione che non ci siano stati feriti, almeno non gravi, ma la dinamica dei fatti è tutta da ricostruire. Per i rilievi e le indagini del caso opera la Polizia di Stato e la Polizia Locale, sul posto anche il 118.

