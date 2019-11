Santa Maria a Monte, si cappotta e finisce nel fosso: due feriti

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 22 novembre, a Santa Maria a Monte, in via Valdinievole. Per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 15.45, il conducente di un'autovettura con a bordo un passeggero ha perso il controllo del mezzo ed ha finito per ribaltarsi e concludere la sua corsa in un fosso a lato della carreggiata.

Le due persone sono state prese in consegna dai sanitari del 118 giunti sul posto, codice di rientro giallo. Per la messa in sicurezza della macchina incidentata sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto.