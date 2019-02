Incidente Stradale a Montecalvoli: sbanda, colpisce un'auto in sosta e si cappotta

Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, la mattina di venerdì 8 febbraio a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Panda, intorno alle 11, ha perso il controllo della vettura andando ad urtare una macchina parcheggiata, per finire ribaltato su un fianco in mezzo alla sede stradale.

L'uomo è stato estratto dall'auto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina e consegnato in condizioni non preoccupanti al personale del 118. Sul posto per i rilievi i locali vigili urbani.