Santa Maria a Monte, auto contro centralina del metano: fuga di gas e strada chiusa

Incidente stradale intorno alle 19 di ieri, martedì 17 aprile, in via Francesca nel comune di Santa Maria a Monte, tra Castelfranco di Sotto e la località Ponticelli. Due auto si sono scontrate e una delle due è andata a finire contro la colonnina di distribuzione del gas metano rompendo la tubazione e provocando una importante fuga di gas.

Non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti delle auto, soccorsi dal 118, ma un lungo lavoro è stato svolto dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona in attesa della squadra di pronto intervento dell'azienda di distribuzione del gas incaricata della riparazione.

La viabilità è stata interrotta.

