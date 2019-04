Auto contro un albero a Migliarino: un morto

Incidente stradale mortale intorno alle 11 di questa mattina, giovedì 4 aprile, in via Traversagna a Migliarino, nel comune di Vecchiano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale un uomo ha perso il controllo della sua auto sbattendo con violenza contro un albero e finendo fuori strada. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.