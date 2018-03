Montopoli, si schianta contro un albero con la sua auto: morto 21enne

Incidente stradale mortale questo pomeriggio, 29 marzo, a Montopoli. Un giovane del posto di 21 anni, secondo le prime informazioni, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta in via Vallelunga, all'angolo di via della Pescaia, finendo per sbattere contro un albero.

L'impatto è stato violento. I tentativi di rianimazione da parte del 118 sono stati purtroppo inutili. Per accertare le cause di quanto avvenuto è intervenuta la polizia locale, presenti anche i Vigili del Fuoco di Castelfranco.