Auto contro albero: conducente sbalzato fuori finisce in una scarpata

Auto contro un albero intorno alle 7 di questa mattina, domenica 7 aprile, in via Cedri a Peccioli. Il conducente di un'Audi Q5 ha perso il controllo del veicolo ed è finito con violenza contro una grossa pianta che costeggia la carreggiata. Nell'urto è stato poi sbalzato fuori dall'abitacolo facendo un volo di circa 6 metri in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cascina che hanno recuperato il conducente consegnandolo al personale del 118. Immediato il trasferimento in codice giallo in ospedale a Pisa con l'elisoccorso Pegaso. A bordo del veicolo era presente anche il figlio che è stato condotto all'ospedale di Pontedera. Sul posto per ricostruire la dinamica i Carabinieri.