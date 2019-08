Auto contro un albero: ferito il conducente

Incidente stradale intorno alle 3 della notte scorsa, tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, in via Martin Luther King a San Giuliano Terme. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. Sul posto il personale del 118 che ha trasportato il guidatore in ospedale in codice giallo. I Vigili del fuoco di Pisa hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura.