Esce di strada e sbatte contro un albero: ferita una donna

Una giovane donna, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto intorno alle ore 13 di oggi, 28 dicembre, finendo per andare a sbattere contro un albero. L'incidente è avvenuto sulla via Aurelia Nord a Madonna dell'Acqua a San Giuliano Terme, all'altezza del Tiro a Volo di via Campodavela.

Per liberare la donna dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa. I soccorritori della Misericordia di Pisa hanno quindi portato la paziente al Pronto Soccorso di Cisanello, in codice rosso come si usa in questi casi, ma in stato cosciente. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale.