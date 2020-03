Via Aurelia Sud: perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero

Incidente stradale, intorno alle 15:50 di oggi, 16 marzo, in via Aurelia Sud, nei pressi della rotatoria per l'Ikea. Per cause in corso di accertamento il conducente di una Panda ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero e rimanendo incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa che hanno provveduto ad estrarre l’uomo e consegnarlo al personale del 118.

