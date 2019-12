Auto contro albero a Capannoli: grave 46enne

Brutto incidente stamani, 16 dicembre, sulla via Volterrana che porta a Capannoli, nei pressi della rotatoria. Per cause ancora da accertare un'auto guidata da un uomo di 46 anni, residente a Terricciola, è uscita di strada finendo per colpire un albero. Il conducente del mezzo è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Pontedera.