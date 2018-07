Aurelia, auto invade la corsia opposta e finisce contro un tir

Un brutto incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, se non per i disagi alla viabilità. E' avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 luglio, intorno alle 18, lungo la via Aurelia Sud.

Un'auto con a bordo due persone di origine rom ha invaso la sede stradale opposta andando ad urtare un autoarticolato che stava sopraggiungendo in senso contrario. Nell’urto la macchina è finita fuoristrada. I due a bordo comunque sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo.

La squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta sul posto, ha messo in sicurezza il veicolo e ha prestato le prime cure alle due persone nell’attesa che giungessero i soccorsi del 118.

La viabilità è stata interrotta visto che il mezzo pesante occupava tutta la sede stradale. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.