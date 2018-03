Vicopisano: con l'auto contro il distributore di benzina, poi si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a finire contro alcune tubazioni di un distributore di carburante Q8, ribaltandosi poi in mezzo alla strada. E' successo ieri sera, giovedì 22 marzo, intorno alle 21.30 lungo la Sarzanese Valdera nel comune di Vicopisano. Alla guida del veicolo un uomo, originario di Firenze, che è poi riuscito ad uscire da solo dall'auto ribaltata ed è stato accompagnato in ospedale dai mezzi del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno messo in sicurezza il veicolo e hanno effettuato un controllo al distributore che è stato temporaneamente chiuso per permettere le operazioni di ripristino delle parti dell’impianto interessate dall’incidente.

Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.