Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guard rail: due feriti

Ha perso il controllo della vettura, per cause ancora in corso di accertamento, andando ad urtare violentemente il guard rail. E' successo intorno alle ore 1 di sabato 23 dicembre a Ponsacco, in via di Gello, nei pressi della rotatoria che immette nella Fi-Pi-Li. A bordo del mezzo un ragazzo ed una ragazza, entrambi originari di Capannori, che sono stati trasportati all'Ospedale Lotti di Pontedera. Sul posto sono interventui i Vigili del Fuoco di Cascina, la Pubblica Assistenza di Ponsacco e i Carbinieiri di Pontedera.