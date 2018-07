Riparbella, scontro tra un'auto e una moto: feriti due anziani

Incidente stradale questa mattina, martedì 31 luglio, sulla ss 68 a Riparbella. Per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 7.45. Sul posto sono intervenute per i soccorsi la Pubblica Assistenza di Rosignano e quella di Cecina.

Due le persone rimaste ferite nel sinistro: un 70enne di Rosignano, che è stato portato al pronto soccorso di Livorno con un politrauma, e un 75enne di Volterra, portato al pronto soccorso di Cecina in stato di shok.