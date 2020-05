Auto contro moto a San Giuliano Terme: muore 31enne

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 24 maggio, sulla strada del foro di San Giuliano Terme. Per cause in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate dal lato di Pisa. Il sinistro è costato la vita a un 31enne di Capannori. La fidanzata di 34 anni è stata invece ricoverata all’ospedale di Cisanello con la frattura del femore.

