San Piero a Grado, scontro auto-moto: feriti due minorenni

Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 giugno, in via della Bigattiera a San Piero a Grado, nel Comune di Pisa. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e un motociclo. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Due le persone ferite, entrambe minorenni, che sono state portate al pronto soccorso in codice giallo.