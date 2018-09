Scontro tra un'auto e una moto a Cascina: tre feriti

Incidente stradale, intorno alle 17:45 di oggi, sabato 15 settembre, in via Macerata, a San Frediano A Settimo nel comune di Cascina. Per cause in corso di accertamento una moto Bmw con a bordo due persone si è scontrata con un’autovettura Dacia condotta da una donna. Nell’impatto la moto si è incendiata.

Tutte e tre le persone sono state trasportate all’ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e due pattuglie della polizia municipale.

