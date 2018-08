Ponsacco: perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto

Incidente stradale intorno alle 4 della notte scorsa, tra giovedì 30 e venerdì 31 agosto, lungo la strada statale 439 Valdera per Capannoli, nel comune di Ponsacco. Una donna di 26 anni, a bordo di una Peugeot 308, ha perso il controllo dell'auto all'ingresso di una rotatoria finendo fuori strada e sbattendo contro un muretto.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Pontedera, anche i Vigili del Fuoco di Cascina che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.