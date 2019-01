Scivola su uno strato di ghiaccio e si schianta con l'auto contro un muro

E' stato con molta probabilità uno strato di ghiaccio ad aver provocato un incidente poco prima delle 8 di questa mattina, lunedì 7 gennaio, in via del Monte Est a Bientina. Il conducente di un Nissan, probabilmente per l'asfalto scivoloso, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Bientina, mentre i vigili del fuoco di Cascina hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente dall'abitacolo. Il guidatore è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e la porzione di muro abbatuto nell'impatto.