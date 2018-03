Pontedera, con l'auto contro un muro: 20enne incastrata nelle lamiere

Ha perso il controllo dell'auto ed ha urtato violentemente contro la recinzione e parte di un muro di un'abitazione. Brutto incidente questa mattina, 17 marzo, intorno alle 5,30, per una ragazza di 20 anni che procedeva a bordo di una Citroen C1 in via Santa Lucia, a Pontedera.

Nel violento impatto la giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo ed è stato necessario un impegnativo intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina per estrarla e consegnarla al personale del 118 che ha trasportato la 20enne in ospedale per le cure del caso.



Nell'urto sono stati danneggiati anche i contatori del gas dell'abitazione, così sul posto sono arrivati i tecnici dell'azienda che gestisce il gas per l'immediata riparazione. I Carabinieri di Pontedera si sono occupati dei rilievi.

Gallery