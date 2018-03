San Giuliano Terme, incidente stradale in via Lenin: morto

Incidente d'auto mortale questa sera, 8 marzo, intorno alle 19.30, a San Giuliano Terme. Un uomo di 59 anni, Michele Giuntini, residente a Pisa, è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto ed aver sbattuto frontalmente contro un muro a San Martino a Ulmiano, in via Lenin. Sul posto i Vigili del Fuoco ed i medici del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Non ci sono altri veicoli coinvolti.