Via Aurelia Sud, auto contro un pino: ferito un 83enne

Incidente stradale questa mattina, 18 gennaio, sulla via Aurelia Sud all'altezza di Camp Darby. Un uomo di 83 anni di origini livornesi ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un pino al lato della carreggiata. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano e di Livorno, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. L'anziano è stato quindi portato in codice 3 (urgente, ma non in pericolo di vita) al Pronto Soccorso di Cisanello con registrato un trauma toracico.