Fornacette, auto contro scooter: ferito un 49enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 1° giugno, intorno alle 11 all'angolo tra via Tosco Romagnola e via Maremmana a Fornacette, nel comune di Calcinaia. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio la persona alla guida del motorino, un pisano di 49 anni, che è stato portato all'ospedale di Pontedera in codice giallo. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi del 118.