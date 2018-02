Migliarino: con l'auto contro la tubatura del gas

Intorno alle 23:30 di sabato 10 febbraio i Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti a Migliarino, in via Mazzini. Un ragazzo a bordo di un’Audi A4 ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un tubo di adduzione del metano, provocando una fuga di gas. I pompieri hanno provveduto a tamponare la fuga nell’attesa del personale dell’azienda di gestione del gas che, giunta sul posto ha provveduto a riparare il danno. Sul posto anche i Carabinieri. Fortunatamente non ci sono feriti.