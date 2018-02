Finiscono contro un'auto parcheggiata e fuggono: rintracciati due fratelli di San Miniato

Sono stati rintracciati i responsabili dell'incidente che ha distrutto un'auto parcheggiata in piazza Libertà a Firenze, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio. Il proprietario, un 26enne originario di Parma, l'aveva ritrovata distrutta nella serata di domenica. Ma dei responsabili nessuna traccia.

La madre del giovane aveva anche lanciato un appello su Facebook alla ricerca di testimoni. Alla fine i responsabili sono stati individuati, grazie all'utilizzo di alcune telecamere della zona: si tratta di due fratelli di San Miniato, di 23 e di 26 anni.

Dai video gli agenti della Municipale fiorentina hanno ricostruito l'incidente: la Golf del 26enne sanminiatese, provenendo da viale Matteotti, ha sbattuto violentemente contro il muretto che delimita il parcheggio al centro della piazza e ridotto in frantumi l'auto parcheggiata. Il fratello 23enne poi ha a sua volta tamponato la Golf con la sua Opel.

Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino di domenica 28 gennaio. I giovani poi sono fuggiti, senza lasciare traccia né tanto meno biglietti con i propri recapiti. Hanno chiamato un carroattrezzi per far portare via le auto, le cui targhe sono però state rintracciate grazie ai video: appartengono entrambe ad un residente di San Miniato, padre dei due fratelli.

La Polizia Municipale li ha rintracciati: a carico del 26enne risulta al momento una sanzione per la perdita di controllo (85 euro e 5 punti decurtati dalla patente) e una per la fuga (296 euro e ulteriori 10 punti). Per il fratello 23enne la sanzione per il tamponamento (41 euro e 3 punti) e anche e per la fuga (sempre 296 euro e 10 punti).

Visto che entrambi si sono dati alla fuga e che i danni provocati sono ingenti, subiranno una sospensione della patente dai 15 giorni ai 2 mesi, in base a quello che deciderà il prefetto.