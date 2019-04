Incidente stradale a San Giuliano Terme: auto si ribalta nel fossato

Auto ribaltata in un fossato questa mattina, 10 aprile, intorno alle 8.30 in via Bartalini a Campo, nel comune di San Giuliano Terme. Sul posto è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con l'autogru e il personale speleo alpinistico fluviale. All'arrivo del 115 il conducente dell'auto era comunque già stato preso in consegna dal 118. I Vigili del fuoco hanno così sollevato la macchina per verificare che sotto di essa non vi fossero altre persone.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, sarebbe coinvolta anche un'altra vettura. Sul posto la Polizia locale di San Giuliano Terme per ricostruire la dinamica dell'incidente.